06 Октября 2020
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сквер около драмтеатра, Екатеринбург, храм святой Екатерины (2019) | Фото: nakanune.ru

Жители Екатеринбурга считают "скверные" протесты главным событием уходящего года

Жители Екатеринбурга считают главным событием уходящего года конфликт сторонников и противников строительства храма на месте сквера у Драмтеатра. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом Superjob.

Так, главным событием 2019-го каждый третий среди опрошенных екатеринбуржцев назвал "скверные" протесты в мае. 26% жителей год запомнился праздниками и культурными мероприятиями, а 10% - профессиональными выставками и форумами. Открытие Макаровского моста назвали событием года 9%, а усилия властей по благоустройству отметили 5%.

екатеринбург(2010)|Фото: Накануне.ru

По 4% считают главным в уходящем году решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады-2023 и повышение пенсионного возраста, 3% год запомнился празднованием Дня Победы и реконструкцией набережной. Еще для 3% на первом плане оказались выборы и возбуждение дела против вице-мэра уральской столицы Александра Ковальчика.

Опрос проводился в декабре среди жителей российских мегаполисов. К примеру, среди москвичей главным событием года считается открытие Московских центральных диаметров и новых станций метро (это отметили 42% опрошенных). А в Санкт-Петербурге на первом месте оказалась политика: победа Александра Беглова на выборах губернатора (28%).

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Жители Екатеринбурга считают "скверные" протесты главным событием уходящего года

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Теги: сквер, храм, протест, события года, Екатеринбург



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