В городской думе призвали к увеличению частных инвестиций в Перми

Объем привлечения частных инвестиций в Перми невысок и требует увеличения. Речь об этом шла на пленарном заседании Пермской городской думы в рамках Часа депутата. Первый заместитель главы администрации города Виктор Агеев рассказал о концессиях, действующих в краевом центре и других формах взаимодействия с частными инвестициями - комплексное освоение территорий, соглашения с застройщиками, краевые приоритетные инвестпроекты.

Как эффективный пример концессионных соглашений Агеев отметил соглашения с ООО "Новогор-Прикамье" и ООО "ПСК", а также два соглашения по дошкольным образовательным учреждениям. Тем не менее, по его словам, объем частных инвестиций не может быть признан достаточным. Необходим выход на инвестиционные институты федерального уровня для развития данного направления.

Еще один применяемый инструмент - муниципально-частное партнерство, Агеев назвал малоиспользуемым в масштабах России, однако его планируется применить в Перми для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на Звонарева, а также бассейнов.

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин сказал, что не услышал причин, почему в городе недостаточно развит механизм муниципально-частного партнерства, слабо поставлена работа с потенциальными инвесторами. Он также отметил необходимость четких правил и центра ответственности, учитывая, что в ближайшие три года инвестиционная составляющая в бюджете заложена на уровне 10 миллиардов рублей.

Депутат Евгений Глезман напомнил, что в прошлый раз тема МЧП обсуждалась более года назад, в ноябре 2018 года, но кардинальных изменений зв 13 месяцев не произошло. По мнению парламентария, нужен единый центр управления инвестиционными проектами и постинвестиционный мониторинг. К этому процессу готов подключиться комитет городской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами. Депутат Сергей Богуславский также считает, что нужно взять на особый контроль реализацию инвестиций в целом и ежеквартально на комитете по инвестициям оценивать положение дел, а по наиболее значимым проектам – и чаще. Частные инвестиции необходимо активнее привлекать для решения муниципальных задач, инвестор должен быть в этом заинтересован, считает депутат.

Депутат Тимофей Чащихин предложил организовать информационные встречи с предпринимателями для развития МЧП. Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин констатировал, что развитие механизмов МЧП движется медленно, при том, что вступил в силу федеральный и региональный законы. По его словам, необходимо проинвентаризировать действующие соглашения и предметно заниматься продвижением лучшего опыта, в том числе, на специальном сайте.

Депутат Вероника Куликова спросила, контролируется ли план исполнения концессионного соглашения с "Новогором". Виктор Агеев ответил, что регулярность инвестиций отслеживается, график соблюдается.

Депутат Олег Афлатонов попросил оценить, какой из названных проектов наиболее успешен. Виктор Агеев, подчеркнул, что все четыре концессии успешно работают. Тогда Юрий Уткин предложил назвать "Успех года" и "Провал года". Успехом Виктор Агеев назвал концессионное соглашение с ООО "ПСК", а провалом – срыв концессии по строительству крематория. Агеев взял на себя ответственность за неудачу с крематорием. Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом". Напомним, городские власти пытаются построить крематорий на кладбище "Восточном" почти 10 лет. Агеев назвал причины провала - по его мнению, этот объект для Восточного кладбища и для Перми чрезмерный по своим объемам, и "поскольку мы были вынуждены оставаться в парадигме его модернизации, это сильно отягощало экономику проекта". Вторая причина - принципиальное условие о невозможности платы концедента. "Мы считали это неприемлемым, потому что я убежден, что лучше потратить деньги и получить муниципальный объект, чем потратить те же деньги, пусть и в рассрочку, и получить коммерческий объект, которым мы управлять не будем".

Депутат Надежда Агишева подчеркнула, что важно плотнее работать с социальным предпринимательством, которое приносит реальную пользу городу.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали администрации Перми до 30 января 2020 года предоставить в Пермскую городскую думу информацию о наличии в 2018-2019 годах предложений хозяйствующих субъектов о заключении концессионных соглашений и соглашений о МЧП и о принятых по ним решениях; информацию об организации работы по поиску проектов, потенциально привлекательных для хозяйствующих субъектов; до 1 апреля – мнение о возможности включения в муниципальные программы мероприятий по созданию социальных объектов в соответствии с соглашениями; ежеквартально представлять в городскую Думу информацию о реализации инвестпроектов, включая освоение бюджетных инвестиций, Соглашений для рассмотрения на комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.

Также комитету Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами рекомендовано до 7 апреля 2020 года подготовить предложения по разработке системы мониторинга и контроля за реализацией инвестиционных проектов в городе Перми.