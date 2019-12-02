Тоже лечатся? В палате детской больницы Перми завелись тараканы

В Перми мать пациента детской больницы по адресу Баумана, 17 заявила о том, что в палатах ползают тараканы. Санврачи начали проверку, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в соцсети появилась жалоба одной из пациенток. Она написала, что "больница кишит тараканами, где лежат маленькие детки со слабой иммунной системой".

"Мало того, что никаких удобств – все как в послевоенное время – так ещё и тараканы", - написала она.

В краевом управлении Роспотребнадзора Накануне.RU сообщили, что начали проверку информации.