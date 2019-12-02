18 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
таракан (2007) | Фото: chainikus.narod.ru

Тоже лечатся? В палате детской больницы Перми завелись тараканы

В Перми мать пациента детской больницы по адресу Баумана, 17 заявила о том, что в палатах ползают тараканы. Санврачи начали проверку, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в соцсети появилась жалоба одной из пациенток. Она написала, что "больница кишит тараканами, где лежат маленькие детки со слабой иммунной системой".

"Мало того, что никаких удобств – все как в послевоенное время – так ещё и тараканы", - написала она.

В краевом управлении Роспотребнадзора Накануне.RU сообщили, что начали проверку информации.

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Тоже лечатся? В палате детской больницы Перми завелись тараканы

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Теги: поликлиника, тараканы



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Развитие сюжета:

Ранее 12.12.2019 14:50 Мск Санврачи не нашли тараканов в палатах детской поликлинике Перми

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