"Раньше они не жаловались": в свердловском Минздраве удивились протесту сотрудников ОДКБ №1 против низких зарплат

В министерстве здравоохранения Свердловской области отреагировали на открытое письмо сотрудников ОДКБ №1. В ведомстве назначили проверку.

Напомним, в Екатеринбурге 113 сотрудников областной детской клинической больницы выступили с протестом против существующей системы заработной платы в учреждении. Врачи, медсестры и лаборанты подписали открытое заявление с протестом против низких зарплат и их несправедливого распределения руководством учреждения.

Как сообщил в своем Facebook пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков, министром здравоохранения Андреем Цветковым назначена проверка по фактам, изложенным в письме. По его словам, с каждым подписантом будет проведена индивидуальная работа по выяснению причин их недовольства.

"В Минздрав Свердловской области ни разу никто из сотрудников больницы не обращался с жалобами на низкую зарплату, в том числе во время неоднократных выездов в медорганизацию министра и сотрудников министерства", - добавил Шестаков.

Свое обращение медики направили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.