В Пыть-Яхе депутат попался на использовании двух поддельных дипломов о высшем образовании

В Пыть-Яхе заместитель директора по развитию производства муниципального "Управления городского хозяйства" и депутат гордумы попался на использовании поддельного диплома о высшем образовании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Чиновник для личного дела предоставил дипломы о высшем образовании, полученные в 2002 и 2010 гг. в Тюмени после учебы на "заочке". Согласно документам, он был "юристом-менеджером" и "инженером".

Несмотря на то, что депутат действительно учился по этом направлениям, для прохождения сокращенных образовательных программ он представил диплом Кунгурского автотранспортного колледжа и справку об обучении в Новосибирском государственном техническом университете. Однако указанные документы заместителю директора фактически никогда не выдавали. Прокурор города через суд потребовал признать дипломы о высшем образовании недействительными. Иск удовлетворен.