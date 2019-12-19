В 2020 году индексация пенсий будет вдвое выше инфляции, - Путин

Владимир Путин во время пресс-конференции высказался об индексации пенсий в следующем году и после 2024 г., передает корреспондент Накануне.RU.

"Как я уже сказал, новой пенсионной "реформы" не будет. Все, что сделано до этого, действующих пенсионеров не затронуло. Государство в более устойчивом темпе должно повышать пенсии. В 2020 они выросли на 6,6%, а инфляция – 3,25%. То есть рост пенсий – вдвое больше инфляции. После 2024 г. индексации продолжатся", - сказал Путин.

Напомним, ранее президент заявил, что "по пенсиям все решения приняты, закреплены законом"

"Никакой новой пенсионной реформы не готовится и не обсуждается. Последние предложения минфина относятся к накоплениям, и касаются их защиты", - сказал Путин.