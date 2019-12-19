Никакой новой пенсионной "реформы" не будет, - Путин

Владимир Путин высказался о том, будет ли в ближайшее время меняться пенсионное законодательство, передает корреспондент Накануне.RU.

"По пенсиям все решения приняты, закреплены законом. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и не обсуждается. Последние предложения минфина относятся к накоплениям и касаются их защиты", - сказал Путин.

Ранее премьер Дмитрий Медведев назвал решение о "пенсионной реформе" одним из самых тяжелых в своей жизни