"Не читал, но рассказывали". Путин высказался о законе о домашнем насилии

Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции прокомментировал закон о "домашнем насилии", передает корреспондент Накануне.RU.

"Закон не читал, но спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подробно мне о нем рассказывала. Отношение у меня к нему смешанное: насильно мил не будешь. Раньше обращались в парткомы, чтобы приструнили одного из супругов. Давало ли это эффект, я не знаю. Я против насилия, прежде всего, к детям и женщинам. Вы правы в том, что большинство опрошенных – за закон, но они за закон или против насилия? Я – против насилия, как и 70% опрошенных. Надо понять, каков этот закон, и потом принять окончательное решение", - сказал Путин.

Напомним, в предложенной редакции законопроекта вину обвиняемого в насилии не нужно доказывать и он поражается в правах немедленно. А НКО получают полномочия незамедлительно вмешиваться в любую семью, в отношении которой у них есть подозрения. Закон выводит дела о "семейном насилии" за рамки уголовного и административного процесса и вводит параллельную систему права. Как заявил юрист и правозащитник Матвей Цзен, "на практике это означает, что семья полностью лишается какой-либо частной жизни и автономности и становится общедоступным публичным объектом произвольного государственно-общественного вмешательства".