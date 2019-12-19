05 Октября 2020
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Армия и ВПК Москва
Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Проблема закредитованности "оборонки" на сотни миллиардов долларов решится до конца года, - Путин

На пресс-конференции Владимир Путин высказался о способах решить проблему закредитованности "оборонки", передает корреспондент Накануне.RU.

Говоря о том, что в государстве создано для развития отрасли, президент отметил, что "власти сохранили и развили "оборонку", используются последние разработки".

"Первое, обновлена производственная база. Как показала жизнь, мы достигли хороших показателей. Другая проблема – закредитованность на сотни миллиардов рублей предприятий ВПК. Все участники процесса активно работают над тем, как развязать этот узел. Решения есть вполне рыночные. Поручил коллегам в течение недели подготовить окончательный план решения проблемы. Оборонка – локомотив высокотехнологичных отраслей экономики", - сказал Путин.

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Проблема закредитованности "оборонки" на сотни миллиардов долларов решится до конца года, - Путин

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Теги: Владимир Путин, пресс-конференция, оборонка



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