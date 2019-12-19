Оценка деятельности Горбачева в 1991 году ничего не изменит, - Путин после критики деятельности Ленина

Владимир Путин высказался об оценке деятельности экс-президента СССР Михаила Горбачева в 1991 г. и территориальной целостности государств бывшего Советского союза, передает корреспондент Накануне.RU.

Задававший вопрос журналист отметил, что "в результате незаконных действий Горбачева 1991 г. пострадало много невинных людей". Если дать оценку, то "проще будет, в том числе, с территориальной точки зрения".

"Я не знаю, что даст правовая оценка Горбачева? Чем это поможет территориальной целостности? Все вопрос решены, с государствами подписаны договоры", - сказал Путин.

При этом ранее Путин раскритиковал геополитические решения Ленина - по словам президента, до революции Россия ранее была строго централизованной, а Ленин предложил фактически конфедерацию, где нации оказались "привязаны" к территориям и имели право выхода из состава страны. Историк Борис Юлин в беседе с Накануне.RU счёл подобную точку зрения "редкостной глупостью". Ленин, как подчеркнул эксперт, был не просто политиком, а великим государственным деятелем, создавшим могучее государство – Советский Союз. Кроме того, он опроверг и доводы о централизованном характере государства.