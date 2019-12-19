Оценка деятельности Горбачева в 1991 году ничего не изменит, - Путин после критики деятельности Ленина

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО Москва
Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Оценка деятельности Горбачева в 1991 году ничего не изменит, - Путин после критики деятельности Ленина

Владимир Путин высказался об оценке деятельности экс-президента СССР Михаила Горбачева в 1991 г. и территориальной целостности государств бывшего Советского союза, передает корреспондент Накануне.RU.

Задававший вопрос журналист отметил, что "в результате незаконных действий Горбачева 1991 г. пострадало много невинных людей". Если дать оценку, то "проще будет, в том числе, с территориальной точки зрения".

"Я не знаю, что даст правовая оценка Горбачева? Чем это поможет территориальной целостности? Все вопрос решены, с государствами подписаны договоры", - сказал Путин.

При этом ранее Путин раскритиковал геополитические решения Ленина - по словам президента, до революции Россия ранее была строго централизованной, а Ленин предложил фактически конфедерацию, где нации оказались "привязаны" к территориям и имели право выхода из состава страны. Историк Борис Юлин в беседе с Накануне.RU счёл подобную точку зрения "редкостной глупостью". Ленин, как подчеркнул эксперт, был не просто политиком, а великим государственным деятелем, создавшим могучее государство – Советский Союз. Кроме того, он опроверг и доводы о централизованном характере государства.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Оценка деятельности Горбачева в 1991 году ничего не изменит, - Путин после критики деятельности Ленина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Путин, Михаил Горбачев, СССР



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети