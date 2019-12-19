Сборная России сохранила место в конце третьей десятки рейтинга ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала декабрьский рейтинг национальных команд. Сборная России осталась на 38-м месте, передает корреспондент Накануне.RU .

В активе футболистов Станислава Черчесова 1470 очков. Такую же позицию российская команда занимала месяц назад.

Каких-то глобальных изменений в рейтинге не произошло. Тройку лучших сборных планеты по-прежнему составляют Бельгия, Франция и Бразилия.

Напомним, недавно министр спорта России Павел Колобков заявил, что задача сборной по футболу - войти в десятку лучших в рейтинге ФИФА. Когда и как это должно произойти, чиновник не уточнил, но признал, что сделать это будет сложно.