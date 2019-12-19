Путин усомнился, что 2-процентная ипотека будет введена в Сибири

Владимир Путин пока не уверен, что 2-процентная ипотека как на Дальнем Востоке будет распространена на другие регионы страны, находящиеся за Уралом.

"В принципе, конечно, все возможно, но нам надо посмотреть, как ипотека пойдет на Дальнем Востоке, посчитать, и на ясном глазу принимать решение", - заявил президент во время большой декабрьской пресс-конференции.

При этом президент отметил, что в Сибири и Зауралье будут поддерживаться демографические и другие программы поддержки. А "на Дальнем Востоке депопуляция происходит гораздо быстрее, чем в других субъектах РФ", прокомментировал Путин.