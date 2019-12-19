Собчак высказалась по поводу обнажёнки 40-летних женщин, чем задела светских подруг

Светский скандал разгорается в Москве. Старт ему дала 38-летняя Ксения Собчак. Телеведущая крайне нетолерантно высказалась о женщинах "40+", которые выставляют напоказ свои фото в неглиже. И так совпало, что накануне как раз минимум пара подходящих под эту возрастную категорию светских львиц засветили в Instagram свои обнаженные (или полуобнаженные) тела.

Полностью голой решилась показаться 40-летняя Оксана Лаврентьева. В юности она засветилась в клипах Меладзе и Билана, молва приписывала ей роман с топ-менеджером российского банка, название которого состоит из трех букв. Теперь она владелица компании "РусМода" (бренд Александр Терехов) и соинвестор русской версии Cosmopolitan. Примечательно, что нынешний супруг Оксаны – писатель Александр Цыпкин – на своей странице опубликовал второе фото жены из фотосета, на нем она "светит" в объектив обнаженную грудь.

Частично обнажилась 51-летняя светская дама Светлана Бондарчук. Экс-супруга Федора Бондарчука значится редактором русской версии журнала Hello! Она опубликовала в день рождения фото в купальнике, а также в халате, под которым видно тело без белья.

Светлана Бондарчук

Вот что написала блюстительница нравов Ксения: "Давно заметила по фоткам в инстаграме-чем больше степень женского отчаяния тем голее фотки Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств ,то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв "хоти хоти меня скорее" Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?)))" (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Очевидно, что Собчак считает параметром, запрещающим публиковать голые фотографии, именно возраст, а не состояние тела или уместность, поскольку последние факторы ни разу не останавливали ее саму от подобных действий.

И, хотя Собчак начала утверждать, что никого конкретного в виду не имела, комментарии от Цыпкина и Бондарчук последовали. Писатель Ксению обматерил и обвинил в зависти, Светлана была дипломатичнее: "Ксюша, не превращайся в советскую бабушку, у подъезда, на скамейке, с семечками и осуждающую каждую проходящую юбку выше колен а то мне придётся запастись патронами".

Еще одна светская львица из категории "40+" – владелица винной компании "Золотая балка" Снежана Георгиева – тоже пришла в комментарии в Instagram Ксении: "Дорогая, +40 наступит так быстро и это будет так приятно, верь мне!)) любая голая попа будет казаться банальностью .., а для пристрелить появятся более веские причины".

В 36 для обложки журнала - можно, в 40 - нельзя