Собчак нашла оправдание тому, что после президентской кампании не занимается политикой

Телеведущая Ксения Собчак (38) объяснила, почему после президентской кампании политикой перестала заниматься, сосредоточившись на творческой карьере и личной жизни. Оказывается, мешает Минюст, а быть внесистемной оппозицией и выходить на улицы она не желает.

"Скажу честно, после президентской кампании мне дико обидно слышать некоторые комментарии в стиле "что-то вас не слышно" или "почему ушли из политики?". Я очень хотела бы продолжить заниматься политикой в России. Но вот вам хороший последний пример про нашу "Партию Перемен". Мы получили бумагу из Минюста: нас зовут в суд 14 января из-за претензий к уставу. Нет, это не ликвидация, бумага ожидаемая. Самого иска пока нет, но понятно, что в нем будет", - пишет Собчак в Instagram (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Далее она жалуется, что партию пытаются зарегистрировать уже давно, но государство, дескать, вставляет палки в колеса.

"Я хочу заниматься политикой, а не политическим уличным активизмом. Но никто не хочет видеть системную настоящую оппозицию в России. Многое бы отдала,чтобы понять эту логику власти. Ведь запрещая вход в легальное поле,уличный протест радикализируется и наращивается", - подводит итог Собчак.