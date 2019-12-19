05 Октября 2020
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константин эрнст генеральный директор первого канала (2011) | Фото:1tv.ru

58-летний Константин Эрнст в четвертый раз станет отцом

58-летний гендиректор Первого канала Константин Эрнст в четвертый раз станет отцом. Накануне его супруга, 31-летняя Софья (в девичестве Заика) появилась на премьере фильма "Союз спасения", и ее фигура не оставила сомнений – актриса находится уже на весьма серьезном сроке беременности.
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Слухи о беременности Софьи появились в светских telegram-каналах еще несколько недель назад. В журнале Tatler, который поставил Софью на обложку, правда, не было и намека на ее интересное положение.

О начале отношений между Заикой и Эрнстом в российских телевизионных кругах стало известно еще в середине 2013 года, гласит статья в "Википедии". До Эрнста Софья встречалась с Федором Бумером, более известным, как Кто DJ. Ранее в числе ее поклонников был также замечен фотограф Тимофей Колесников. 22 июля 2017 года ряд российских СМИ сообщил о том, что Константин Эрнст женился на Софье, но официального подтверждения этой информации не было.

Софья часто появляется в тех проектах, которые продюсирует Эрнст. Это касается и свежего "Союза спасения" (фильм рассказывает о восстании декабристов), и, например, сериала 2016 года "Таинственная страсть", что шел на Первом канале.

У Константина Эрнста сейчас три дочери. Старшая – 25-летняя Александра – родилась в гражданском браке с Анной Силюнас. Сейчас девушка живет в США. Младшие дочери – Эрика и Кира (3 и 2 года соответственно) – от Софьи.

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58-летний Константин Эрнст в четвертый раз станет отцом

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Теги: константин эрнст, софья заика, многодетный отец, беременность и роды



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