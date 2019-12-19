Полицейских на Сахалине отправили в колонию за пытки женщины

Трое полицейских Южно-Сахалинска получили от 3 до 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины.

В 2015 году трое оперуполномоченных избивали задержанную, надевали ей пакет на голову, угрожали "применением сексуального насилия со стороны третьих лиц". Двое сотрудников правоохранительных органов применили эклектрошокер. Так полицейские пытались добиться признания о причастности к хищению денег.

Все трое также лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года, сообщает "Интерфакс".

Как заявили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, эти сотрудники уже были уволены за совершение поступка, порочащего честь и репутацию органов внутренних дел.

Как сообщалось ранее, в Пыть-Яхе наказаны полицейские, издевавшиеся над задержанными.

Напомним, ранее Накануне.RU сообщало, что фигурантами дел стали два сотрудника дежурной части отдела полиции Пыть-Яха и исполняющий обязанности начальника отдела уголовного розыска того же отдела. По версии следствия, 22 декабря 2016 г. все трое, находясь при исполнении, в помещении дежурной части заковали административно-задержанного в наручники, а другого поместили в камеру, предварительно надев на него наручники, хотя протокол никто не составлял.

Виновники получили пять, пять с половиной и шесть лет условно.