Давайте уже после праздников: Дума Перми пересмотрит тарифы на проезд в январе

Депутаты думы Перми перенесли на январь рассмотрение нескольких вопросов, связанных с внедрением новой транспортной модели, в том числе вопрос тарификации поездок. До принятия и вступления в силу окончательных решений по новым тарифам, продлен эксперимент с бесплатными пересадками в пермском транспорте.

Напомним, в Перми в полной мере система безналичной оплата проезда должна была быть внедрена с 1 декабря 2019 года. Одна из возможностей - оплата транспортной картой. Предполагается, что в дальнейшем появится возможность оплаты проезда банковскими картами на всех маршрутах. Сейчас оплатить проезд банковской картой можно во всех трамваях и на автобусных маршрутах пилотного проекта. Пока система работает в тестовом режиме.

Заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин рассказал, что по его предложению члены Молодежного парламента провели исследование возможности оплаты билета в городском общественном транспорте банковскими картами и единой транспортной картой.

По результатам проверки оплатить проезд банковской картой удалось в 34 случаях из 115, что составляет 30%. Банковскую карту не принимали на 39-ти автобусных маршрутах (№№30, 10, 19, 27, 68, 13, 77, 59, 14, 32, 13, 121, 66, 4, 67,40, 1, 77, 41, 33, 43, 5, 8, 15, 18, 38, 20, 64, 6, 72, 71, 25, 14, 16, 74, 75, 43, 53, 73). В то же время транспортную карту не приняли только 4 раза.

"Жителям транспортная реформа должна принести возможность проехать в удобном и безопасном автобусе по продуманному маршруту и оплатить все это удобным способом. Если мы этого добились – реформа работает. Пока далеко еще не все отлажено, нужно грамотно использовать оставшееся время", - считает Дмитрий Малютин.

По данным администрации Перми, оплатить проезд банковской картой можно будет с переходом на новые контракты. Пока же такое обязательство взяли на себя 30-40 % перевозчиков.