15 Сентября 2020
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Общество Пермский край
(2019) | Фото: gorodperm.ru, Елена Жуланова

Пермский общественный транспорт переходит на безналичную оплату проезда

Пермский общественный транспорт переходит на безналичную оплату проезда - уже в воскресение, 1 декабря пассажиры нельготных категорий смогут приобрести транспортную карту и оплачивать ей поездки, сообщили в городской администрации.

Оплачивать проезд можно будет в любом виде общественного транспорта, за исключением маршрутных такси, по установленному тарифу – 20 рублей за поездку. Для этого необходимо предъявить карту кондуктору, который приложит ее к валидатору, затем будет распечатан билет об оплате. На одном рейсе можно оплатить до 10 поездок одной картой. Предъявлять какие-либо документы при этом не нужно.

Купить транспортную карту можно в любом отделении "Почтобанка", которые расположены во всех районах города. Стоимость единого проездного билета составляет 50 рублей. После этого необходимо пополнить карту на любую удобную сумму, но не менее чем на 20 рублей. Сделать это можно в отделениях "Почтобанка" или через онлайн сервисы Сбербанка.

Пока система работает в тестовом режиме. Если карта не сработала, необходимо оплатить проезд денежными средствами и обратиться в департамент транспорта по номеру телефона "горячей линии" 250-25-50 или направить письмо на адрес dt@gorodperm.ru. По вопросам возврата денежных средств необходимо обращаться в МКУ "ГорТранс" по адресу: Уральская, 108а.

Отметим, возможность оплаты транспортной картой – это один из этапов постепенного перехода на безналичный расчет в общественном транспорте. Предполагается, что в дальнейшем появится возможность оплаты проезда банковскими картами на всех маршрутах. Сейчас оплатить проезд банковской картой можно во всех трамваях и на автобусных маршрутов пилотного проекта.

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Пермский общественный транспорт переходит на безналичную оплату проезда

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Теги: транспортная карта, пермь, безналичная оплата



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