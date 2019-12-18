В Орловской области чиновники задолжали 190 миллионов поставщикам школьного питания

Сотрудники администрации города Орел, зная об отсутствии средств на обеспечение школьников питанием, заключили в 2018 и 2019 г. контракты на организацию питания с предпринимателями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР РФ.

Из-за заключенных контрактов, не обеспеченных денежными средствами, перед поставщиками школьного питания образовалась задолженность на сумму свыше 190 млн руб.

В отношении сотрудников мэрии возбуждены уголовные дела по статье "ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей". Фамилии чиновников не называются, однако сказано, что они из числа "руководства".

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации.