04 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО
школа, столовая, школьная столовая (2015) | Фото: tulasmi.ru

В Орловской области чиновники задолжали 190 миллионов поставщикам школьного питания

Сотрудники администрации города Орел, зная об отсутствии средств на обеспечение школьников питанием, заключили в 2018 и 2019 г. контракты на организацию питания с предпринимателями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР РФ.

Из-за заключенных контрактов, не обеспеченных денежными средствами, перед поставщиками школьного питания образовалась задолженность на сумму свыше 190 млн руб.

В отношении сотрудников мэрии возбуждены уголовные дела по статье "ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей". Фамилии чиновников не называются, однако сказано, что они из числа "руководства".

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации.

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В Орловской области чиновники задолжали 190 миллионов поставщикам школьного питания

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Теги: школьное питание, уголовное дело, долг



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