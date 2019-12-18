В инспекции госжилнадзора Прикамья объяснили, как ее нетрезвый глава попался сотрудникам ДПС

В инспекции госжилнадзора Пермского края объяснили, при каких обстоятельствах сотрудники ДПС остановили ее главу Александра Евсюкова, которого лишили прав за пьяную езду, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, решение о лишении прав вынес мировой судья одного из участков Перми. Евсюков оштрафован на 30 тыс. руб. и лишен прав на срок год и восемь месяцев.

В пресс-службе инспекции Накануне.RU сообщили, что в 21.00 18 октября во дворе многоквартирного дома №3 по Комсомольскому проспекту произошел взрыв, в результате которого пострадал автомобиль "Nissan".

"Начальник инспекции Александр Евсюков к тому времени был дома с семьей, однако вскоре прибыл на место происшествия для помощи правоохранительным органам и составления перечня жильцов, живущих в доме", - отметили в пресс-службе.

Евсюков исполнял свои служебные обязанности несколько часов и приехал домой около 1.00 19 октября.

"По пути домой его остановили сотрудники ДПС. От медицинского освидетельствования отказался. Факт езды в нетрезвом виде не установлен и не доказан", - резюмировали в пресс-службе.