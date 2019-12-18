Глава инспекции госжилнадзора Прикамья потерял права из-за пьяной езды

Руководитель инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков лишен прав за управление машиной в пьяном виде, сообщает "Ъ-Прикамье".

Решение вынес мировой судья одного из участков Перми. Евсюков оштрафован на 30 тыс. руб. и лишен прав на срок год и восемь месяцев.

Напомним, летом аналогичное наказание за такое же правонарушение получил председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин. В октябре вышестоящий суд оставил решение в силе.