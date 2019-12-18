Жириновский предложил запретить алкоголь в России
Глава ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал закон о виноградарстве и виноделии, призвав вообще запретить алкоголь, а также ввести контроль за снюсами и энергетиками, которые покупают подростки. Он считает, что парламентское большинство поддерживает инициативы правительства по регламентации виноделия, поскольку "им нужны избиратели, алкоголики и пьяницы".
"Закон по существу является кодексом библейской отрасли, - заявил Геннадий Онищенко (ЕР). – Принятие закона даст возможность резко повысить качество отечественного вина". Онищенко заметил, что закон будет совершенствоваться после принятия.
Несмотря на протесты Жириновского, законопроект был принят.