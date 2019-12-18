Жириновский предложил запретить алкоголь в России

Глава ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал закон о виноградарстве и виноделии, призвав вообще запретить алкоголь, а также ввести контроль за снюсами и энергетиками, которые покупают подростки. Он считает, что парламентское большинство поддерживает инициативы правительства по регламентации виноделия, поскольку "им нужны избиратели, алкоголики и пьяницы".