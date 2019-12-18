"У животных довольствие больше": Госдуме предложили в три раза увеличить потребительскую корзину

В Госдуму внесена законодательная инициатива по расширению так называемой потребительской корзине. Об этом на последнем в году пленарном заседании нижней палаты сообщил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. По его словам, закон может быть рассмотрен уже в весеннюю сессию, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вы знаете, что потребительская корзина сейчас состоит из трех частей: продовольственная, непродовольственная и услуги. В целом она оценивается меньше чем в 10 тыс. руб. – это смехотворно. Мы предлагаем в три раза увеличить потребительскую корзину и конкретно продовольственную – в 2,5 раза. А пока нашим гражданам предлагают покупать продукты на 4,8 тыс. в месяц, это 160 руб. в день. Хочется сделать запрос в Московский зоопарк - каково суточное довольствие животных? Что-то мне подсказывает, что у животных оно больше, чем у людей. И это конечно унижение наших граждан", - заявил Миронов.