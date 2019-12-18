Таиланд купит еще два SSJ100

Власти Таиланда заявили о намерении приобрести еще два российских лайнера SSJ100 в бизнес-версии.

"Они заявляют дополнительно еще парочку — может, возьмут. Скорее всего, в бизнес-комплектации", — сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает "Прайм".

Как сообщалось ранее, "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) не продадут в 2019 году плановые 20 SSJ-100. Впрочем, о планах по продаже двух десятков "суперджетов" "Коммерсант" сообщал весной этого года, а позже планы были скорректированы до 16 машин.

В конце октября "Коммерсант" писал, что "дочке" Ростеха удалось продать только один "суперджет" в период с января по сентябрь 2019. Все надежды были на конец года. До конца декабря ГСС может подписать контракт на поставку пяти SSJ-100 Аэрофлоту". Тем не менее, этот контракт не спасет годовой план (даже урезанный).

Судя по всему, на отставание от плана повлияло множество факторов: изменение в налогообложении с 2020 года, затянувшиеся переговоры с "Аэрофлотом" (в том числе и по причине проблем с сервисным обслуживанием "суперджетов"), майская авиакатастрофа в Шереметьево, до сих пор не завершившаяся сертификация версии самолета с горизонтальными законцовками крыла.

Впрочем, есть и крайне положительные факторы, которыми в ОАК пока не воспользовались, например, у Boeing возникли проблемы с 737 MAX. Это, конечно, совершенно другой класс самолетов, но ведь и авиакомпании из-за проблем с поставками MAX меняют свои стратегии, а альтернатив на рынке не так много.