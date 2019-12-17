Под Радой в ходе беспорядков задержаны десятки человек

В ходе беспорядков под украинской Радой задержаны около трех десятков человек. Пострадали 17 полицейских, заявил советник министра внутренних дел страны Зорян Шкиряк.

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Как сообщало Накануне.RU, беспорядки возникли в ходе митинга против продажи земли. Также полиция снесла военные палатки.

Лидер "Национального корпуса" (запрещен в России) Андрей Билецкий заявил, что поводом для избиения людей полицией стало то, что люди находятся на проезжей части. Он добавил, что акция протеста будет бессрочной и палатки "Нацкорпуса" остаются под Радой, а нацисты будут добиваться разбирательств действий полиции, "которые зверски избивали людей".

В то же время на фото видно, что протест был отнюдь не мирным.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал столкновения под Радой "спектаклем".

При этом в данном случае нацисты выражают волю большинства жителей страны. По всем опросам, около 70% украинцев выступают против продажи земли. Сопредседатель "Оппозиционной платформы" Вадим Рабинович заявил, что "земля - это наш Сталинград, мы не отступим".

Напомним, ранее президент страны Владимир Зеленский обещал Западу начать распродажу земли. Этот шаг был согласован со Всемирным банком еще накануне первого тура президентских выборов.