Под Радой в ходе беспорядков задержаны десятки человек

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
столкновения под Верховной радой, Украина (2019) | Фото: Facebook, Елена Скидан

Под Радой в ходе беспорядков задержаны десятки человек

В ходе беспорядков под украинской Радой задержаны около трех десятков человек. Пострадали 17 полицейских, заявил советник министра внутренних дел страны Зорян Шкиряк.
Читайте также:

Как сообщало Накануне.RU, беспорядки возникли в ходе митинга против продажи земли. Также полиция снесла военные палатки.

Лидер "Национального корпуса" (запрещен в России) Андрей Билецкий заявил, что поводом для избиения людей полицией стало то, что люди находятся на проезжей части. Он добавил, что акция протеста будет бессрочной и палатки "Нацкорпуса" остаются под Радой, а нацисты будут добиваться разбирательств действий полиции, "которые зверски избивали людей".

В то же время на фото видно, что протест был отнюдь не мирным.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал столкновения под Радой "спектаклем".

При этом в данном случае нацисты выражают волю большинства жителей страны. По всем опросам, около 70% украинцев выступают против продажи земли. Сопредседатель "Оппозиционной платформы" Вадим Рабинович заявил, что "земля - это наш Сталинград, мы не отступим".

Напомним, ранее президент страны Владимир Зеленский обещал Западу начать распродажу земли. Этот шаг был согласован со Всемирным банком еще накануне первого тура президентских выборов.

столкновения под Верховной радой, Украина(2019)|Фото: Facebook, Виктор Зубрицкий

столкновения под Верховной радой, Украина(2019)|Фото: Facebook, Елена Скидан

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Под Радой в ходе беспорядков задержаны десятки человек

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, столкновения, задержания, продажа земли



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети