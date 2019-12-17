03 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Верховная рада, Киев, националисты (2014) | Фото: novayagazeta-ug.ru

Под Радой на митинге против продажи земли произошли столкновения

Под Верховной радой Украины проходит митинг против продажи земли. Произошли столкновения митингующих с полицией.
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В столкновениях участвует запрещенный в России "Национальный корпус", "Батькивщина", "Свобода". "Нацкорпус" бросает в полицию палки и камни, а под стенами парламента установили несколько палаток. Полиция попыталась их снести, но пока не получается. При столкновениях против полиции распылили перцовый газ, те в ответ применили слезоточивый газ. Пострадали несколько полицейских и журналистов.

Возле станции метро "Арсенальная" столкновения с полицией произошли из-за того, что та не пропустила к парламенту трактора.

Формальным поводом для митинга послужило то, что сегодня должны быть озвучены поправки к законопроекту о продаже земли во втором чтении.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, выступающая на митинге, заявила, что "одно из условий МВФ по выдаче Украине очередного долга - снятие моратория на продажу земли".

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий подчеркнул, что украинский президент "Зеленский - не слуга народа, а клуба транснациональных компаний".

Напомним, ранее Зеленский обещал Западу начать распродажу земли. Этот шаг был согласован со Всемирным банком еще накануне первого тура президентских выборов.

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Под Радой на митинге против продажи земли произошли столкновения

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Теги: Украина, продажа земли



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