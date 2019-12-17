03 Октября 2020
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детский сад (2011) | Фото:Накануне.RU

В Нижневартовске на базе детского сада №37 открывается "Школа будущих мам"

"Центр поддержки семей" открывают в городе на базе детского сада №37, который стал пилотной площадкой для ясельных групп малышей в возрасте от двух месяцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Там будут обучать молодых мам основам ухода за ребенком и готовить родителей к прибавлению в семействе. После рождения их переведут в группу краткосрочного пребывания формата "Мама и ребенок", а затем – сразу в ясли. К занятиям уже готовятся приступить четыре местные жительницы на разных сроках беременности. Все услуги бесплатны, а финансируется центр за счет средств учреждения по нацпроекту "Демография". При успешной реализации проект будут тиражировать и в другие детские сады города и округа.

Напомним, организовать ясли для детей от двух месяцев до года поручил глава города Василий Тихонов после изучения мнения родителей. Обеспечить местами малышей от года до полутора лет в детских садах было одним из поручений губернатора Югры Натальи Комаровой, которое Нижневартовск выполнил досрочно. После рождения детей и недолгой реабилитации мамы смогут вернуться в этот же сад в группу краткосрочного пребывания формата "Мама и ребенок". Для них предусмотрены различные развивающие занятия, включая "раннее чтение", логопедические и другие. Когда маленькому вартовчанину исполнится пять месяцев, его переведут в ясельную группу, куда он будет ходить сам. Семью поддерживают психологически и педагогически на всех этапах, ребенок социализируется с рождения.

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В Нижневартовске на базе детского сада №37 открывается "Школа будущих мам"

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Теги: детский сад № 37, школа будущих мам



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Ранее 28.11.2019 10:02 Мск В Нижневартовске откроется "Школа будущих мам"

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