14 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
беременная, живот (2016) | Фото: mnenie.dp.ua

В Нижневартовске откроется "Школа будущих мам"

В начале декабря в Нижневартовске на базе детского сада №37 "Дружная семейка" откроется первая "Школа для будущих мам". Это место станет пилотной площадкой в Югре, где открыли ясли для детей в возрасте от двух месяцев. Сейчас в учреждении готовы помогать будущим мамам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В здании появится уникальный "Центр поддержки семей", куда дети попадают еще на этапе беременности их матерей. Четыре вартовчанки уже записались в группу. С ними будут заниматься психологи, педагоги научат будущих матерей основам ухода за ребенком. Женщины смогут посещать соляную комнату, принимать кислородные коктейли и т.д.

После рождения детей и недолгой реабилитации мамы смогут вернуться в этот же сад в группу краткосрочного пребывания формата "Мама и ребенок". Для них предусмотрены различные развивающие занятия, включая "раннее чтение", логопедические и другие. Когда маленькому вартовчанину исполнится пять месяцев, его переведут в ясельную группу, куда он будет ходить сам. Семью поддерживают психологически и педагогически на всех этапах, ребенок социализируется с рождения.

Максимально садик готов принять шестерых детей. Все услуги бесплатны, финансируется проект за счет собственных средств учреждения. В случае успеха опыт будут перенимать другие детские сады города. Проект реализуется в рамках национального проекта "Демография".

Напомним, организовать ясли для детей от двух месяцев до года поручил глава города Василий Тихонов после изучения мнения родителей. Обеспечить местами малышей от года до полутора лет в детских садах было одним из поручений губернатора Югры Натальи Комаровой, которое Нижневартовск выполнил досрочно.

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В Нижневартовске откроется "Школа будущих мам"

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Теги: Школа будущих мам, Василий Тихонов



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Развитие сюжета:

Ранее 17.12.2019 16:00 Мск В Нижневартовске на базе детского сада №37 открывается "Школа будущих мам"

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