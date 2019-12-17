В правительстве назвали регионы России, где работает больше всего трудовых мигрантов из Таджикистана

Госдума ратифицировала соглашение с Таджикистаном об организованном наборе трудовых мигрантов в этой стране для работы в России, передает корреспондент Накануне.RU.

"Соглашение, предложенное правительством, направлено на обеспечение адресного трудоустройства граждан Таджикистана в России. Таджикская сторона осуществляет подбор и подготовку работников под требования российских работодателей, а также обеспечивает их возвращение на родину в случае, если в России они не проходят медкомиссию", - рассказал официальный представитель правительства России в ГД Алексей Вовченко.

Соглашение не потребует дополнительных финансовых вливаний из российского бюджета, отметили авторы документа.

Это уже второе подобное соглашение, ратифицированное Россией (уже действует соглашение с Узбекистаном). "Очень хотят и просят заключить такое соглашение Киргизия и Вьетнам", - сообщил Вовченко.

Он также рассказал, что, по данным МВД на 30 сентября 2019 года, в России было выдано 534 тыс. патентов на осуществление трудовой деятельности гражданам Таджикистана. В прошлом году было выдано 471 тыс. таких патентов. Больше всего трудовых мигрантов из Таджикистана живет в Москве (172 тыс.), Московской области (90 тыс.), Санкт-Петербурге и Ленобласти (66 тыс.), а также в Краснодарском крае, Свердловской области и ХМАО.