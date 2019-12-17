03 Октября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
стакан с водой, вода (2016) | Фото: liveinternet.ru

Пострадавшим от экологической катастрофы жителям Тюменского района помогут в следующем году

Губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о планах по строительству, реконструкции и модернизации водоочистных сооружений в рамках регионального проекта "Чистая вода", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он пообещал, что чистая вода будет в каждом доме и заявил, что в планах на 2020 год, в микрорайоне Молодёжный деревни Ушакова Тюменского района, жители которого жаловались на экологическую катастрофу, будет построен канализационный коллектор.

Также Моор анонсировал строительство водозаборов в Вагае, Аромашево и Голышманово, водоводов Тюмень - Каскара и Тюмень – Кулаково, реконструкцию водопроводных сетей в Каскаре, Ембаево, Тураева, Кулаково и Луговом.

Напомним, ранее жители коттеджного посёлка Ёлки подготовили обращение к главе Тюменского района Светлане Ивановой в связи с загрязнением реки Ушаковка и строительством канализационно-очистных сооружений (КОС) в муниципальном образовании Переваловское. Жители посёлка сообщают, что подчинённые Ивановой принимают решения о сбросе неочищенных канализационных стоков в лесной массив вблизи КП Ёлки от неработающих, выведенных из эксплуатации и не подлежащих восстановлению очистных сооружений микрорайона Молодёжный. Природоохранная прокуратура проверила информацию о загрязнении реки Ушаковка и подтвердила нарушения.

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Пострадавшим от экологической катастрофы жителям Тюменского района помогут в следующем году

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Теги: чистая вода, молодёжный, ушаково, канализационный коллектор



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