Пострадавшим от экологической катастрофы жителям Тюменского района помогут в следующем году

Губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о планах по строительству, реконструкции и модернизации водоочистных сооружений в рамках регионального проекта "Чистая вода", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он пообещал, что чистая вода будет в каждом доме и заявил, что в планах на 2020 год, в микрорайоне Молодёжный деревни Ушакова Тюменского района, жители которого жаловались на экологическую катастрофу, будет построен канализационный коллектор.

Также Моор анонсировал строительство водозаборов в Вагае, Аромашево и Голышманово, водоводов Тюмень - Каскара и Тюмень – Кулаково, реконструкцию водопроводных сетей в Каскаре, Ембаево, Тураева, Кулаково и Луговом.

Напомним, ранее жители коттеджного посёлка Ёлки подготовили обращение к главе Тюменского района Светлане Ивановой в связи с загрязнением реки Ушаковка и строительством канализационно-очистных сооружений (КОС) в муниципальном образовании Переваловское. Жители посёлка сообщают, что подчинённые Ивановой принимают решения о сбросе неочищенных канализационных стоков в лесной массив вблизи КП Ёлки от неработающих, выведенных из эксплуатации и не подлежащих восстановлению очистных сооружений микрорайона Молодёжный. Природоохранная прокуратура проверила информацию о загрязнении реки Ушаковка и подтвердила нарушения.