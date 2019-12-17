Гостиницу на месте ДК "Телта" в Перми построят в 2023 году

На заседании Совета по предпринимательству Пермского края обсудили проект строительства гостиницы на месте ДК "Телта". Речь идет о проекте с объемом инвестиций в 1,5 млрд руб., здание возведут в 2023 г. сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, за здание ДК боролись местные работники культуры. Худрук театра "У Моста", заслуженный артист РФ Сергей Федотов и народный артист России Александр Калягин обращались к губернатору края Максиму Решетникову. Они просили передать театру здание ДК Телефонного завода, поскольку в "Телте" есть большой театральный зал на 600 мест, и в нем можно оборудовать еще три сцены и зрительных зала. Однако в региональном министерстве культуры сообщили, что здание находится в аварийном состоянии и непригодно для работы театра, поскольку правое крыло разрушается на уровне фундамента. Местные общественники доказывали обратное и просили сохранить здание, однако вскоре его все-таки снесли.

Будущая гостиница, построенная под международным брендом, будет состоять из 130 номеров, парковки на 90 мест, конференц-залов, спортзала, площадок для ритейла, офисов, террасы. Общая площадь комплекса составит порядка 32 тыс. "квадратов".

Генеральный директор компании-инициатора проекта "УДС Групп" Алексей Чулкин отметил, что идут переговоры с крупнейшими мировыми брендами – "Hilton", "Park Inn", "Novotel" и другими. Проект позволит создать около 100 новых рабочих мест. Гостиничный комплекс построят в 2023 г. В 2020 г. будет разработан проект, строительство может начаться уже через год. Предполагаемый объем инвестиций составляет 1,5 млрд руб.

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников подчеркнул, что объект обладает высоким гостиничным потенциалом из-за расположения в центре города. Площадка будет популярна, отметил он. К обсуждению будущей улично-дорожной сети в районе комплекса будет привлечен проектировщик.

Так "при жизни" выглядел ДК "Телта"