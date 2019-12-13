Льготникам Екатеринбурга увеличили число поездок в общественном транспорте, сохранив прежнюю стоимость проездного

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, которым увеличил число поездок в общественном транспорте для отдельных категорий по электронным проездным билетам с сохранением прежней стоимости. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, уже с 1 января 2020 года в тарифном плане электронного проездного билета для отдельных категорий граждан на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай и троллейбус) изменится максимальное число поездок. Их количество увеличится с 40 до 50 в течение календарного месяца при прежней стоимости - 469 руб.

Как пояснили в мэрии, внесение таких изменений связано с большим количеством обращений пассажиров, имеющим льготы на проезд, - пенсионеров, инвалидов и ветеранов. Идя навстречу их пожеланиям и были внесены соответствующие корректировки в постановление администрации Екатеринбурга "О стоимости электронных проездных билетов".