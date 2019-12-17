03 Октября 2020
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Депутаты пермской гордумы раскритиковали бюджет за перекос в сторону инфраструктурных объектов

Депутаты пермской городской думы на сегодняшнем заседании утвердили бюджет города, передает корреспондент Накануне.RU.
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С момента принятия бюджета в первом чтении на ноябрьском заседании поступила 151 поправка (годом ранее их было около 200). Доходы в 2020 г. составят 37,9 млрд руб., в 2021 - 41 млрд руб., в 2022 - 40,4 млрд руб. Расходы в 2020 г. составят - 39,3 млрд руб., в 2021 - 41,5 млн руб., в 2022 г. - более 41 млн руб.

Наибольшее увеличение собственных доходов муниципальной казны планируется по НДФЛ и за счет платы за проезд пассажиров на муниципальных маршрутах - с учетом продажи проездных билетов. Депутат гордумы Геннадий Сторожев поинтересовался, какой тариф планируется для пермяков на проезд в общественном транспорте в следующем году. На январь предусмотрен тариф - 20 руб., с февраля прогнозный тариф составляет 26 и 24 руб. - 24 руб. для тех, кто использует безналичный способ оплаты проезда.

Сразу несколько депутатов выразили мнение, что бюджет имеет явный перекос в сторону инфраструктурных объектов. Это связано, в первую очередь, с празднованием юбилея краевой столицы.

"Да, формально, на бумаге расходы на социальную сферу у нас составляют порядка 60% бюджета. Цифра внушительная, но при этом 23% из этих 60% - это расходы на транспортное обслуживание, то есть на транспортную отрасль. Таким образом, если мы под руководство курирующего зама социальной сферы отдадим и другие направления, то можно будет дойти до 100% социальной ориентированности бюджета. Мне кажется, что когда мы говорим о социальной сфере - нужно говорить о людях. Ведь это главное богатство Перми. У нас есть явный перекос в сторону инфраструктурных объектов. При этом, особенно при приближении 300-летия города нам необходимо добиваться как можно больших достижений в социальной сфере. На это должна быть направлена наша деятельность и средства в бюджете. Я говорю о низких тарифах в общественном транспорте, о количестве и качестве мер поддержки семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Если мы в этом направлении будем работать, то нам будет чем гордиться. А пока перекос очевиден", - заявила депутат Вероника Куликова.

Народный избранник Александр Филиппов отметил, что в бюджете выделено 500 млн руб. на "умный свет", при этом есть территории, где даже "глупого света нет".

"Люди по вечерам и по утрам вынуждены водить детей в школы по темным улицам, где собаки гуляют, в этих темных улицах, где скользко, машины едут. В прямую вопрос безопасности встает. Мы договаривались, что администрация нам представит информацию о том, когда у нас будет 100% уличное освещение и сколько это будет стоить. А я вам докладываю, это будет стоить примерно столько же. Деньги на то, чтобы в центре города "глупый свет" сделать "умным" есть, а на освещение отдаленных районов денег нет", - высказался парламентарий.

Также во время обсуждения бюджета депутаты городской думы подняли тему бродячих собак. Депутат Илья Лисняк заявил, что сегодня в Перми "людей грызет стая агрессивных собак" и что в проекте бюджета кратно увеличивается количество ловцов, вводится новый комплекс по содержанию животных.

"Но мы боремся со следствием, а не причинами и не формируем ответственное отношение к животным у граждан. В апреле был разработан комплекс мероприятий. К маю администрация обещала проработать вопрос финансирования. Но, к сожалению, вопрос не решен. Надеюсь, что при ближайшей корректировке бюджета все эти мероприятия будут учтены", - заявил он.

В ответ на критику глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что вложения в инфраструктуру и опережающий рост бюджета развития - тренды которые администрация сформировала в 2015-2016 г. вместе с депутатами, обозначив направления, которые катастрофически требовали вложений.

"У нас уникальная возможность в рамках короткого промежутка времени создать колоссальный задел на будущее в строительстве новых дорожных, социальных объектов, расселении жилья. А после этого, а может быть и параллельно мы сможем посмотреть каким образом текущие социальные расходы увеличить. Те города, которые мы все время приводим в пример они использовали этот принцип большого рывка в рамках федеральных мероприятий", - заявил мэр города поблагодарив команду за работу над подготовкой бюджета ко второму чтению.

По итогам большинством голосов бюджет был утвержден.

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Депутаты пермской гордумы раскритиковали бюджет за перекос в сторону инфраструктурных объектов

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Теги: бюджет перми 2020, доходы, расходы, депутаты



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