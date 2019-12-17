Количество жалоб на методы работы коллекторов выросло на треть - ФССП

Количество жалоб в ФССП на деятельность коллекторов с начала 2019 года выросла на рекордные 35% (более 23 тыс. жалоб). Чаще всего граждане сообщают о навязчивых звонках и сообщениях, в том числе близким должника, а также о раскрытии персональных данных и психологическом давлении. Самые жесткие методы работы применяют МФО и организации, не включенные в реестр коллекторов, пояснили приставы. Эксперты связывают увеличение количества обращений с тем, что теперь должники лучше знают, куда идти за защитой, пишут "Известия".

Граждане всё чаще действуют активно, когда им кажется, что их права ущемляют. Если за 10 месяцев 2018 года Федеральная служба судебных приставов получила 17,4 тыс. обращений, то за аналогичный период 2019-го года уже 23,4 тыс., что почти на 35% больше. Это рекордный показатель с момента наделения приставов надзорными функциями в 2017 году. При этом именно на "черных" кредиторов и взыскателей в этом году заявили на 70% больше, чем в прошлом: 2,7 тыс. обращений. Общая сумма штрафов, которую суды назначили за нарушения закона о коллекторах, за десять месяцев 2019-го увеличилась на 48,5%, до 91,9 млн рублей.

Приставы не раскрыли информации по категориям жалоб, но это сделали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Чаще всего за это время коллекторы превышали разрешенное количество контактов с должниками. На этот пункт пришелся 31% всех жалоб. В 22% взыскатели звонили другим людям. В 17% раскрывали персональные данные должников. 8% обращений пришлось на психологическое давление. Часть поступивших жалоб направлена на действия МФО, банков, а также на «черных» кредиторов и не включенных в реестр ЦБ взыскателей, которые действуют вне правового поля.