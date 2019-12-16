В Екатеринбурге коллекторы атаковали реанимацию больницы из-за просроченного платежа по кредиту

В Екатеринбурге коллекторы атаковали реанимационное отделение одной из городских больниц. Сейчас в ситуации разбираются судебные приставы.

Речь идет о городской клинической больнице №23: одна из сотрудниц учреждения, работающая в реанимации, погасила кредит с опозданием. После этого прямо в отделение начались звонки от коллекторов с требованиями вернуть долг. По словам сотрудников, им начали поступать угрозы. Больница обратилась в службу судебных приставов.

В УФССП России по Свердловской области Накануне.RU данный факт подтвердили. Как сообщили в ведомстве, сейчас проводятся проверочные мероприятия.

"В случае подтверждения данной информации управлением будут приняты соответствующие меры реагирования", - пообещали в службе судебных приставов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 100 тысяч рублей: они требовали от мужчины расплатиться по долгам его умершей жены.