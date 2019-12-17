При задержании Вдонин пытался предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Номера его Land Rover оказались подложными.

Ранее депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного пьяным за рулем, исключили из "Единой России".

Корнилов якобы в пьяном виде убил водителя автомобиля и попытался скрыть преступление, для чего поджег машину.

По данным источника, преступление случилось вечером 15 декабря. Утром 16 декабря депутат был арестован.

Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщает издание "Ярновости".

В Переславле депутата "Единой России" задержали по подозрению в убийстве таксиста





