03 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
(2005) | Фото: www.partner.donetsk.ua

В Переславле депутата "Единой России" задержали по подозрению в убийстве таксиста

Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщает издание "Ярновости".

По данным источника, преступление случилось вечером 15 декабря. Утром 16 декабря депутат был арестован.

Корнилов якобы в пьяном виде убил водителя автомобиля и попытался скрыть преступление, для чего поджег машину.

Ранее депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного пьяным за рулем, исключили из "Единой России".

При задержании Вдонин пытался предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Номера его Land Rover оказались подложными.

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В Переславле депутата "Единой России" задержали по подозрению в убийстве таксиста

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Теги: депутат, единая россия, переславль-залесский



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