"Съехать до Нового года". Жители Советского в Югре выходят на пикеты в защиту спорткомплекса

Жители Советского в ХМАО-Югре устраивают одиночные пикеты из-за планов властей по закрытию спортивного комплекса "Ратибор", уже до Нового года сотрудники и воспитанники могут остаться "на улице". Недовольство людей связано с нежеланием администрации города проводить ремонтные работы центра, несмотря на многолетнюю и безвозмездную эксплуатацию районного имущества. Вопреки этому, по заверению городских властей, ремонт центра должен осуществляться за счёт собственника, а именно – районной администрации.

"Насколько понимаю, чтобы содержать и поддерживать центр, нужны средства, которых, как говорят, нет. Но большая часть жителей Советского воспринимают это как управленческие промахи главы Жукова [глава Советского Александр Жуков], – комментирует ситуацию эксперт Общероссийского народного фронта в ХМАО-Югре Антон Пантин. – По большей части, Жуков просто не хочет брать на себя ответственность. Ему проще закрыть центр и этот вопрос соответственно. Обычный чиновничий подход вопреки интересам граждан".

Проблемы спорткомплекса начались весной 2019 года, когда администрацией города было принято решение уравнять зарплаты тренеров спортивного комплекса и технического персонала. На недовольство работников администрация никак не отреагировала, что привело к забастовке тренеров. С этого началась настоящая вражда между коллективом Городского центра культуры и спорта и администрацией Советского.

"После забастовки они успокоили коллектив. Сказали, что зарплаты поднимут. Но обманули и коллектив, и профсоюзы", – сообщил Накануне.RU заведующий СК "Ратибор" Игорь Пинженин.

Далее последовали судебные разбирательства, победу в которых одержали сотрудники центра. После этого, как рассказывает Пинженин, якобы с подачи городской администрации под увольнение попала добрая половина ранее бастовавших и обращавшихся к губернатору через Instagram с просьбой решить проблему.

Совпадение это или нет, но примерно в это же время глава Советского Жуков, по всей видимости, просто решил избавиться от спортзала "Ратибор", где занимается большое количество детей, и передать его в руки собственников, мотивируя решение аварийным состоянием зала и риском, которому подвержены дети, занимающиеся в нём.

"Но и здесь они лукавят. Мы им предоставили два технических заключения от 2016 и 2017 года, что зал ограниченно работоспособен, что заниматься в нём можно", – поясняет Пинженин.

Против решения городских властей выступил коллектив самого спортивного центра, а также родители детей, посещающих "Ратибор". "Жуков, оставь "Ратибор", – требуют родители, они выходят на одиночные пикеты, и ситуация с каждым днём набирает обороты.

Заместитель главы Советского по социальным вопросам Лариса Богданова рассказала Накануне.RU: "Спортзал "Ратибор" – это собственность районной администрации и в 2008 году зал был передан вместе со всем штатом в безвозмездное пользование городской администрации. Город на протяжении многих лет содержал это здание и обходилось это в порядка 1,1-1,2 млн руб., в которые входили коммунальные услуги и косметический ремонт. Помимо ежегодной покраски, поменяли окна и переделали входную группу. Но это не наша собственность. Если я сегодня решу, что "Ратибор" я должна отремонтировать за счёт средств города, то завтра со мной свяжется прокуратура. Это нецелевое расходование бюджета".

По ее словам, здание действительно постепенно приходит в такое состояние, что косметическим ремонтом просто не обойтись. И в заключении 2017 года действительно написана фраза: "Ограниченно годен". По ее словам, это значит, что здание требует постоянного контроля и необходим капитальный ремонт.

Лариса Богданова заявила, что ведется работа по заключению договоров с другими спортзалами, а с 9 января на территории города официально начинают работать два новых учреждения. Когда же собственник проведёт капитальный ремонт "Ратибора", все смогут вернуться туда.

Однако, по словам Игоря Пинженина, уже 24 числа нужно выводить людей из спорткомплекса, и они в итоге боятся остаться на улице, потому что сейчас каких-либо подтвержденных письменно договоров о переезде в другие учреждения нет.