02 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
телеканал Звезда (2015) | Фото:rusukrforum.com

Российским журналистам, которых пригласил Зеленский, запретили въезд на Украину на три года

Российским журналистам телеканала "Звезда", прибывшим на Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что 9 декабря в Париже на встрече лидеров "Нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский лично пригласил в страну российских журналистов.

"Вы приедете, я вам лично покажу", - сказал он.

Вскоре несколько российских журналистов прибыли на Украину, и их пропустили.

Однако сегодня СБУ заявила, что съемочной группе канала "Звезда" запрещен въезд на три года, так как канал находится в санкционном списке. А журналисты въехали в страну как обычные граждане, не аккредитовавшись как журналисты.

Съемочная группа уже покинула территорию Украины.

Отметим, что сегодня украинские пограничники не пропустили журналиста телеканала НТВ Алексея Чеботарева, так как канал тоже находится под санкциями.

Украинский политик Виктор Медведчук раскритиковал действия украинских властей. По его словам, обещанное надо выполнять.

"Но, к сожалению, мы к этому [невыполнению обещаний] уже привыкли за эти шесть с небольшим месяцев нахождения господина Зеленского при власти", - отметил он.

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Российским журналистам, которых пригласил Зеленский, запретили въезд на Украину на три года

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Теги: Украина, журналисты



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