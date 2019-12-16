Уральское издательство не будут наказывать за фото памятника основателям Екатеринбурга

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Уральское издательство не будут наказывать за фото памятника основателям Екатеринбурга

17-й арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Свердловской области о взыскании компенсации с издательства "Фест Хэнд" за использование изображений памятника основателям Екатеринбурга - Татищеву и де Геннину. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"В иске отказать полностью, встречный удовлетворить полностью", - говорится в принятом судебном акте по итогам сегодняшнего заседания.

Напомним, в мае Арбитражный суд Свердловской области решил взыскать с уральской компании 10 тыс. руб. по делу о защите авторских прав на изображения с памятником основателям Екатеринбурга. Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере услуг (УПРАВИС) посчитала, что издательство "Фест Хэнд" нарушило закон, выпустив путеводитель по Екатеринбургу, где на одной из страниц использована фотография монумента Татищеву и де Геннину.

Данное решение было обжаловано.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральское издательство не будут наказывать за фото памятника основателям Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: суд, основатели, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.05.2019 09:53 Мск Основатели Екатеринбурга под запретом: уральскую компанию наказали за Татищева и де Геннина
Ранее 07.03.2019 14:59 Мск Мэрию призвали проявить активную позицию из-за разбирательств с памятником основателям Екатеринбурга
Ранее 01.03.2019 11:10 Мск На пути к 300-летию: в Екатеринбурге изымают из продажи подарочные книги об уральской столице
Ранее 01.02.2019 11:35 Мск Даешь привлечение туристов: уральским компаниям грозит штраф за фото памятника основателям Екатеринбурга

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети