Уральское издательство не будут наказывать за фото памятника основателям Екатеринбурга

17-й арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Свердловской области о взыскании компенсации с издательства "Фест Хэнд" за использование изображений памятника основателям Екатеринбурга - Татищеву и де Геннину. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"В иске отказать полностью, встречный удовлетворить полностью", - говорится в принятом судебном акте по итогам сегодняшнего заседания.

Напомним, в мае Арбитражный суд Свердловской области решил взыскать с уральской компании 10 тыс. руб. по делу о защите авторских прав на изображения с памятником основателям Екатеринбурга. Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере услуг (УПРАВИС) посчитала, что издательство "Фест Хэнд" нарушило закон, выпустив путеводитель по Екатеринбургу, где на одной из страниц использована фотография монумента Татищеву и де Геннину.

Данное решение было обжаловано.