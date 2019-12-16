02 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
Плакат в министерском квартале Токио (2019) | Фото: Василий Лебедев

Японские коммунисты вновь потребовали вернуть Курилы

В прессе вновь возникла шумиха из-за требований японских коммунистов вернуть все Курилы, а не только так называемые "северные территории".
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Как передаёт Infox, председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии посчитал, что послевоенное устройство мира несправедливо, он даже предложил аннулировать послевоенный Сан-Францисский мирный договор, в котором закрепляется отказ Японии от Курильского архипелага.

С другой стороны, ничего принципиально нового сказано не было. В японском обществе существует широкий консенсус относительно Курил и подобные заявления местные коммунисты (правда вместе в требованиями вывода с территории Японии американских баз) ранее высказывали неоднократно. Тем не менее, на возвращении хотя бы части Курил настаивают не только немногочисленные коммунисты, но и официальные власти Страны Восходящего Солнца.

Исследователь стран Азии из Токийского университета Василий Лебедев в беседе с Накануне.RU напомнил, что в японском министерском квартале Касумигасэки уже несколько лет висит огромнейший плакат на пол-стены огромного здания с требованием вернуть "исконно японские земли". Причём когда всё заканчивает работу и освещение зданий выключают, этот билборд всё равно подсвечивается.

Плакат в министерском квартале Токио(2019)|Фото: Василий Лебедев

Плакат в министерском квартале Токио(2019)|Фото: Василий Лебедев

Этот плакат размещён на Центральном правительственном здании №4, надпись несколько раз менялась, хотя общий смысл остаётся связанным с принадлежностью Курил. "Сначала там просто была большая надпись "Когда нам вернут северные территории, настанет день мира北方の領土かえる日　平和の日", потом уже повесили карту с требованием вернуть сейчас, а сейчас там висит плакат, на котором написано "размышляя о северных территориях", причём в Японии так часто бывает, что иероглифы имеют разные прочтения, в том числе и те, которые захочет сам автор текста. Так вот над иероглифами "северные территории" написано чтение фурусато (хотя они читаются хоппо: рё:до), что означает "родные места, с которыми человек связан с давних пор, с самого рождения", - рассказал Василий Лебедев.

Этим фактом, как отмечает эксперт, никто не возмущается, тогда как новость, в которой фигурирует требование КПЯ вернуть Курилы обратно, это примерно новость такого же калибра и частоты, как, например, "Навальный высказался, что у нас всё плохо", или "Путин опять выступил с речью, в которой сказал, что Россия великая страна".

Напомним, дискуссия о возможной передаче Японии островов Кунашир и Хабомаи оживилась после того, как российские власти вспомнили о советско-японской декларации 1956 г., допускавшей передачу этих территорий в качестве жеста доброй воли. Однако в Токио не согласны даже на это, считая, что как минимум четыре острова являются неотъемлемой частью Японии и должны принадлежать ей по праву.

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Японские коммунисты вновь потребовали вернуть Курилы

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Теги: Япония, Курилы, Лебедев, коммунисты



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