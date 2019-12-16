14 миллиардов – 14 лет: Суд вынес приговор экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову

Басманный суд Москвы приговорил бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении 14 млрд рублей, к 14 годам колонии общего режима. Об этом сообщает телеграмм-канал "ОПЕР слил".

Кроме того, Кузнецову запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

Бывший министр содержался под стражей во Франции с июля 2013 года. Кузнецова экстрадировали в Россию в январе 2019 года. Бывшего министра следствие считает причастными к хищению в 2008 году имущества ОАО "Мособлтрансинвест" на сумму свыше 7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что общий размер ущерба, причиненного бюджету Мособласти, оценивается более чем в 11 млрд рублей.