02 Октября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: Накануне.ru

"Зашили под общим наркозом". Маленькая ноябрянка пострадала во время катания с горки в детском парке

В Ноябрьске ребенок получил травму во время катания с горки в детском парке. В мэрии напоминают, что родители должны контролировать, чем занимаются их маленькие дети, передает корреспондент Накануне.RU.
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Пост об этом, подписанный матерью пострадавшей, Натальей, появился в одной из групп в соцсети. Она рассказала, что 15 декабря вместе с детьми пошла гулять в парк. Старший ребенок захотел скатиться с горки.

"Дочка села на попу и покатилась, я ловила внизу. Выкатилась она лицом вниз. Когда я ее подняла, из носа и рта текла кровь, она сказала, что сильно кружится голова. Сразу поехали в приемный покой. В итоге под общим наркозом зашили уздечку, огромная гематома на лбу, сотрясение мозга", - отметила мать пострадавшей.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что горка, о которой идет речь, рассчитана на детей 7-14 лет. То есть, если дети, которым еще нет семи лет, не будут ею пользоваться, их здоровью ничто не будет угрожать. В администрации советуют родителям усилить контроль за своими чадами.

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"Зашили под общим наркозом". Маленькая ноябрянка пострадала во время катания с горки в детском парке

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Теги: детский парк, травма, горка, ребенок



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