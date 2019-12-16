Новый год приходит: «Уралкалий» подарил жителям Соликамска новогодний ледовый городок

В минувшие выходные в центральной части Соликамска открылся ледовый городок, созданный при финансовой поддержке «Уралкалия», передает корреспондент Накануне.RU. И фейерверк, который в новогоднюю ночь состоится в двух частях города, также будет организован при помощи «Уралкалия».

Теперь на главной городской площади Соликамска жителям доступны каток и игровые комплексы для всех возрастов. Здесь установлены фигуры символа Нового года и главных персонажей новогодних праздников — Деда Мороза и Снегурочки. Воскресенскую площадь города в этом году украсили световая конструкция «Олень с санями» и декоративная светотехника.

Кроме того, компания "Уралкалий" выделила средства для приобретения 600 новогодних подарков для воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей, а также детей, проживающих в сельских территориях Соликамского городского округа.

Максим Томилин, генеральный директор ООО «Уралкалий-Ремонт» в комментарии Накануне.RU отметил: "Новый год — самый любимый праздник для взрослых и детей, и по ставшей уже доброй традиции «Уралкалий» ежегодно финансирует строительство ледового городка в центральной части города. Ледовый городок позволит всем жителям Соликамска активно провести новогодние каникулы и станет отличным местом отдыха для всех горожан".

Отметим, что "Уралкалий" уже не первый год подряд дарит горожанам новогодние подарки. В прошлом 2018 году «Уралкалий» профинансировал строительство ледового городка и подарил Соликамску искусственную ель высотой 15 метров для установки на центральной площади. А в 2017 году компания компания также выделила средства на новогодний ледовый городок, приобретение и установку зимних горок, которые можно использовать ежегодно.