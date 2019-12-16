02 Октября 2020
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Лариса Куклина, аукцион, биатлонистка, шампанское (2019) | Фото: instagram.com/kuklinalara/?hl=ru

Ямальская биатлонистка продает на аукционе "трофейное" шампанское, чтобы помочь девочке из детдома

Ямальская биатлонистка Лариса Куклина выставила на аукцион бутылку шампанского, которую получила за второе место на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, передает корреспондент Накануне.RU.

Стартовая цена шампанского 3 тыс. руб. В настоящий момент она уже возросла до 100 тыс. руб. Завершится аукцион 18 декабря.

"Все вырученные деньги отправим девочке Маше из детского дома города Азова. Ее мечта увидеть брата и стать биатлонисткой!", - сообщила спортсменка в своем Instаgram. Возможно, деньги пойдут на покупку билета, чтобы девочка увиделась с братом.

Лариса Куклина, аукцион, биатлонистка, шампанское(2019)|Фото: instagram.com/kuklinalara/?hl=ru

Свою спортивную карьеру уроженка Лабытнанги Лариса Куклина начала со спортивной школы в 2001 г. Впервые в карьере она попала в десятку лучших спортсменов 5 декабря в личной гонке на этапе Кубка мира по биатлону 2019—2020 годов, став пятой в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

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Ямальская биатлонистка продает на аукционе "трофейное" шампанское, чтобы помочь девочке из детдома

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Теги: Лариса Куклина, аукцион, биатлонистка, шампанское



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