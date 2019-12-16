На югорском заводе, который кормил рыбой Сталина, введено конкурсное производство

В Березовском районе на заводе "Сибирская рыба" решением окружного Арбитража введено конкурсное производство, передает корреспондент Накануне.RU.

30 октября состоялось собрание кредиторов. Общая сумма требований, включенных в реестр, составляет 65,1 млн руб. Предприятие признано банкротом, открыто конкурсное производство, управляющим назначен Юрий Иванов. Заседание Арбитража, на котором должен прозвучать отчет конкурсного управляющего, начнется в 10.20 24 апреля 2020 г.

Напомним, ранее в администрации Берёзовского района Накануне.RU сообщили, что работа на заводе шла небольшими темпами. Штат при полной загрузке с учетом сезонных работников – 74 человека, летом 2018-го работало только 23. Собственная рыбодобыча в летнюю путину 2018 г. началась позже на месяц, только 24 июля. В июле на предприятии введена процедура банкротства - наблюдение.

"Сибирскую рыбу" основали в 1930 г. Продукция была известна по всей стране, а сосьвинскую сельдь или тугун поставляли в Кремль.