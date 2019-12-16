02 Октября 2020
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Общество В России За рубежом
Татьяна Бакальчук (2019) | Фото: forbes.ru

Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых заметных людей, которые в этом году пополнили список миллиардеров.

В список попала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Состояние российской предпринимательницы оценивается в $1 млрд.

Самыми заметными миллиардерами стали еще две женщины, отмечает Regnum. Это основательница Kylie Cosmetics Кайли Дженнер ($1,2 млрд) и бывшая жена основателя Amazon Маккензи Безос ($34,5 млрд).

Напомним, владелица и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук стала-второй женщиной миллиардером в России.

Ее интернет-магазин в 2019 году занял четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний рунета, получив оценку стоимости в $1,2 млрд.

До этого единственной женщиной-миллиардером в России была президент компании Inteco Managemen Елена Батурина.

В октябре 2018 года Бакальчук вошла в список богатейших женщин России с состоянием $600 млн. В рейтинге она потеснила со второй позиции Елену Рыболовлеву, бывшую жену миллиардера, владельца и президента футбольного клуба "Монако" .

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Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков

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Теги: Wildberries, Татьяна Бакальчук, Forbes



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