Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году
В 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники "массовых профессий".
По данным исследования сервиса "Работа.ру", из рассмотренной тысячи отечественных компаний планируют повысить зарплаты в следующем году около четверти.
В следующем году сохранится тенденция на рост зарплат на уровне 7-9%.
IT-сферу эксперты считают уже достигшей высшей точки роста заработной платы. Однако специалистам этого направления как поднимали зарплаты в прошлом году, так и будут поднимать в 2020-м, примерно на 10−12%, пишет Regnum.
25% компаний намерены поднять зарплаты и работникам "массовых профессий", среди которых продавцы, кассиры, строители.
Ранее сообщалось, что в России наибольшими темпами зарплаты в 2019 году росли в таких отраслях, как IT и розничная торговля.
Согласно исследованию сервиса Headhunter, наименьший рост зарплат в текущем году отмечается в медицинской и фармацевтической сферах и строительстве.
Также сообщалось, что все больше российских компаний готовы повышать зарплаты сотрудникам в борьбе за кадры.
Четверть участников опроса, проведенного порталом "Работа.ру", заявили, что уже запланировали повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году. Год назад на этот шаг были готовы лишь 18%.
Количество компаний, которые не намерены конкурировать за кадры таким образом, по сравнению с прошлым годом заметно сократилось - 35% против 56%.