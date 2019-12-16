02 Октября 2020
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Общество В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

В 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники "массовых профессий".

По данным исследования сервиса "Работа.ру", из рассмотренной тысячи отечественных компаний планируют повысить зарплаты в следующем году около четверти.

В следующем году сохранится тенденция на рост зарплат на уровне 7-9%.

IT-сферу эксперты считают уже достигшей высшей точки роста заработной платы. Однако специалистам этого направления как поднимали зарплаты в прошлом году, так и будут поднимать в 2020-м, примерно на 10−12%, пишет Regnum.

25% компаний намерены поднять зарплаты и работникам "массовых профессий", среди которых продавцы, кассиры, строители.

Ранее сообщалось, что в России наибольшими темпами зарплаты в 2019 году росли в таких отраслях, как IT и розничная торговля.

Согласно исследованию сервиса Headhunter, наименьший рост зарплат в текущем году отмечается в медицинской и фармацевтической сферах и строительстве.

Также сообщалось, что все больше российских компаний готовы повышать зарплаты сотрудникам в борьбе за кадры.

Четверть участников опроса, проведенного порталом "Работа.ру", заявили, что уже запланировали повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году. Год назад на этот шаг были готовы лишь 18%.

Количество компаний, которые не намерены конкурировать за кадры таким образом, по сравнению с прошлым годом заметно сократилось - 35% против 56%.

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Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

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Теги: профессии, рост зарплат



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