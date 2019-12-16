02 Октября 2020
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Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

В России показали первое "полноценное" интервью Зеленского

Первое интервью украинского президента Владимира Зеленского российскому телевидению, которое было показано в программе "Москва.Кремль.Путин", продлилось менее минуты.

О том, что глава государства дал первое полноценное интервью российским журналистам после переговоров "нормаднской четверки", сообщалось ранее. При этом Зеленский заявил, что интервью не давал, а ответил на вопрос, который ему задала в лобби парижского отеля продюсер ВГТРК Елена Меньшикова.

Зеленский сказал, что считает такие двусторонние встречи правильным, так как они дают возможность положить конец войне на территории Украины, сообщают "Ведомости".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры России и Украины не смогли достичь договоренности в Париже по целому ряду вопросов из-за того,что они использовали "разную терминологию".

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию", - отметил Песков.

Напомним, встреча "нормандской четверки" прошла в Париже 9 декабря.

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В России показали первое "полноценное" интервью Зеленского

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Теги: Зеленский, интервью



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