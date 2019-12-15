Путин и Зеленский не могут договориться из-за "разной терминологии"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры России и Украины не смогли достичь договоренности в Париже по целому ряду вопросов из-за того,что они использовали "разную терминологию".

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию", - отметил Песков.

Напомним, встреча "нормандской четверки" прошла в Париже 9 декабря.