01 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Taylor Weidman/Bloomberg

Зеленский пытается с помощью лоббистов заручиться поддержкой Трампа - New York Times

Украинский президент Владимир Зеленский активно работает с лоббистскими компаниями, чтобы восстановить отношения с Белым домом и добиться расположения президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.
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Ранее СМИ неоднократно писали о том, что Трамп недоволен Украиной, из-за которой над ним нависает возможность импичмента. Напомним, демократы обвиняют его в давлении на Киев и отказе ему в военной помощи из-за того, что там не хотят раскручивать "дело Байдена" - вероятного соперника Трампа на следующих выборах Джо Байдена.

"Зеленский, все еще сильно зависящий от американской помощи, очень тонко показывает, что он и его официальные лица не будут помогать в процессе импичмента", - пишет издание.

Оно сообщает, что люди Зеленского встречались с лоббистами, имеющими тесные связи с администрацией Трампа, хотя весной Зеленский заявлял, что никогда не пользовался и не будет пользоваться услугами лоббистов. Однако ситуация изменилась. У Зеленского, похоже, пришли к выводу, что импичмент потерпит неудачу и с Трампом придется работать еще пять лет. Поэтому активно наводят мосты.

Так, представитель одной из лоббистских фирм, "Mercury Public Affairs", которая работала с главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом на Украине, встретилась в Киеве в прошлом месяце с главным помощником Зеленского.

И первые результаты уже есть. Вашингтон дал предварительное согласие на назначение послом в США постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко. Хотя окружение Трампа склоняет его к утверждению новым послом дипломата Андрея Телиженко, который ранее заявлял о вмешательстве украинских властей в американские выборы в 2016 году на стороне Хиллари Клинтон.

Также сообщается, что Трамп может встретиться с Зеленским в конце января.

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Зеленский пытается с помощью лоббистов заручиться поддержкой Трампа - New York Times

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США



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